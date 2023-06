Secretaria de Cultura cadastra artesãos de Porto Real

Nesta quinta-feira (15), representantes da Secretaria de Estado de Cultuea (Setur-RJ) iniciaram o cadastramento de artesãos para a entrega da Carteira Nacional do Artesão. O serviço continua nesta sexta-feira (16), das 10h às 14h, na Casa do Imigrante, que fica dentro do Horto Municipal, no bairro Jardim Real.



O objetivo da ação é valorizar o artesanato, fomentar o turismo e oferecer possibilidades de crescimento pessoal. Com o cadastro e a Carteira Nacional do Artesão, os moradores podem participar de feiras nacionais e estaduais e ter descontos em vários estabelecimentos.



Segundo o coordenador estadual do Programa de Artesanato, Cecel Vasconcelos, também há linhas de crédito abertas com juros mais baixos, sendo uma forma de incentivo e auxílio em compra de matéria-prima e escoamento de produção. “Ainda garantem acesso a cursos gratuitos de temas pertinentes como por exemplo: empreendedorismo e precificação".