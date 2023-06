Homem é preso por guardas municipais após furtar PM no Centro do Rio

Rio - Guardas municipais, por meio do Grupamento de Guardas Motociclistas (GGM), prenderam, na tarde desta quinta-feira (15), um homem, de 21 anos, que furtou o celular de uma policial militar, em frente ao Metrô da Cidade Nova, no Centro.



A policial, do 25° BPM (Cabo Frio), estava à paisana no momento em que o furto ocorreu. Ela pediu socorro aos agentes que passavam pelo local, que prenderam em flagrante o suspeito, que já estava cercado por populares.



O celular foi recuperado e entregue para a vítima. O homem foi preso e levado para a 19ª DP (Tijuca), onde o caso foi registrado.