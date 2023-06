Nos Estados Unidos, Goldman Sachs é investigado por atuação antes da quebra do SVB

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e a Securities and Exchange Comission (SEC, a CVM dos Estados Unidos) investigam a atuação do Goldman Sachs na quebra do Silicon Valley Bank (SVB) em março, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto. A suspeita é de que o Goldman Sachs, à época contratado para aumentar o capital do SVB, teria feito uma compra da carteira de títulos do banco logo antes dele entrar em colapso.



A instituição financeira teria sido intimada pelo Departamento de Justiça como parte de uma investigação sobre a quebra do SVB. Trabalhando como consultora do SVB, a divisão de negociação do Goldman comprou o portfólio de US$ 21 bilhões do SVB em títulos de dívida disponíveis para venda com desconto em relação ao seu valor de mercado. Isso teria sido feito após os banqueiros do Goldman terem dito aos executivos do SVB que, antes de levantar capital, o banco deveria vender parte ou a totalidade de sua carteira de títulos.



Segundo um porta-voz do banco, o Goldman começou a vender partes da carteira de títulos do SVB depois de comprá-los em março. A instituição esperava ganhar menos de US$ 50 milhões quando todo o portfólio fosse vendido, conforme uma fonte ouvida pelo Dow Jones Newswires.



O Goldman informou que "está cooperando" com a investigação. Após a notícia, a ação do Goldman Sachs perdeu fôlego em Nova York e, por volta das 16h37 (de Brasília), avançava 0,24%. Fonte: Dow Jones Newswires