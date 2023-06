Polícia Federal pede prisão do senador Marcos do Val, mas STF não autoriza

O Supremo Tribunal Federal (STF) negou o pedido feito pela Polícia Federal para prender o senador Marcos do Val (Podemos-ES) na operação de buscas e apreensões feita nesta quinta-feira, 15, em endereços ligados ao parlamentar. A ação foi realizada dentro das investigações dos atos golpistas. No trabalho realizado pelos agentes, foram encontrados documentos, computadores, celulares e equipamentos relacionados ao senador.



A PF apresentou vários indícios de que Marcos do Val trabalhava para sabotar as investigações, com ações como vazamento de documentos, ataques ao Poder Judiciário e ministro Alexandre de Moraes, além de propagar informações falsas nas redes sociais.



Em entrevista à revista Veja, no dia 2 de fevereiro, o senador disse que havia sido "extorquido" pelo ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), para que participasse de uma trama golpista. Segundo o parlamentar, um grampo seria colocado em Moraes para motivar um pedido ilegal de prisão ao ministro.



Mais tarde, o senador afirmou que o plano golpista foi projetado pelo ex-deputado Daniel Silveira e que o ex-presidente Jair Bolsonaro não impediu o aliado.



Em dezembro de 2022, Do Val disse que participou de uma reunião com Bolsonaro e Silveira, onde recebeu um pedido para gravar uma conversa com o ministro Alexandre de Moraes. Durante o encontro, o parlamentar conduziria o magistrado a "falar que em alguns de seus processos ele ultrapassou a linha da Constituição", com o objetivo de prender Moraes e impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Apesar dos argumentos apresentados pelos investigadores, Alexandre de Moraes não permitiu a prisão do senador. Porém, o ministro determinou a busca e apreensão nos locais ligados a Do Val em Brasília e no Espírito Santo. Também ordenou que o parlamentar preste depoimento à PF.



O Portal iG tentou contato com o senador para pronunciamento sobre a operação, mas Marcos do Val desligou o telefone.