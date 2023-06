Três suspeitos de participação no tráfico de drogas foram presos em flagrante por policiais militares do 21º BPM no Centro de São João de Meriti. O trio foi capturado na Rua Sergipe.



Segundo informações da corporação, uma pistola, dois rádios transmissores e material entorpecente a ser contabilizado foram apreendidos com os criminosos.



As identidades dos envolvidos não foram informadas.



A ocorrência foi registrada na 64ªDP (São João de Meriti).