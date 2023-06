Ex-policial é morto a tiros em rua de condomínios de luxo na Barra

Rio - Um homem foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (15) na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A vítima foi encontrada já sem vida por PMs dentro de um carro. O veículo estava estacionado na Rua Cesar Lattes, próximo ao condomínio de luxo Blue One. Segundo informações preliminares, a vítima seria ex-policial militar. A delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) foi acionada para o local onde haveria um caso de um homicídio. Ao chegar no local, os agentes encontraram o homem já sem vida no interior do veículo. O caso aconteceu por volta das 16h, quando o Corpo de Bombeiros também foi chamada para o local.

Após a chegada dos bombeiros, o local foi isolado pela PM que acionou a perícia da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil. Até o fim da tarde, a especializada realizava o trabalho no local.

Nas redes sociais, moradores da região relataram susto com o barulho dos disparos. Em uma postagem no Twitter, uma mulher disse trabalhar na rua e contou que parecia ser tiro de fuzil: "É muito alto. Na hora eu falei: "brother, essa parada aí é tiro de fuzil". Meu chefe desceu pra ver o que era e viu que foi execução de um cara na rua bem atrás aqui do Blue Center", compartilhou.

tava trabalhando e do nada DO NADA mto alto PA PA PA PA PA mano juro MTO tiro — momoca do vitu (@tatiessi) June 15, 2023