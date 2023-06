Alunos da rede municipal realizaram a recomposição da mata ciliar em Mesquita

O município de Mesquita promoveu uma ação para a recomposição da mata ciliar. Alunos da Escola Municipal Presidente Castelo Branco realizaram o plantio de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica nas margens do Rio Sarapuí, no BNH.



Cerca de 30 estudantes participaram da ação, que contou com o apoio do Grupamento Tático Ambiental da Guarda Municipal de Mesquita e a Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente.



Durante o plantio, as crianças receberam a orientação do engenheiro agrônomo Fábio Vilas Bôas e da engenheira florestal Josie Tatiane de Almeida.



“Esse projeto, além de ter sua importância para a natureza, incentiva e ensina os alunos a preservar e cuidar do ambiente em que vivemos. O que eles aprendem durante a infância, costumam levar para o resto da vida”, declara a coordenadora do Grupamento Tático Ambiental da Guarda Municipal de Mesquita, Rosane Santos.



Para a organização, a recomposição da mata ciliar busca impedir crimes ambientais, como o descarte de resíduos sólidos nas margens do rio, e garantir um local mais agradável e limpo para os moradores da região.



Nesta semana, haverá o plantio no Monte Guararapes, mais conhecido como Monte Horebe. Já nesta sexta-feira, dia 16 de junho, a Avenida Baronesa de Mesquita, em frente a Vila Olímpica, terá distribuição de mudas a partir das 18h.