Parceria entre JUVRio e Descomplica irá preparar 20 mil jovens cariocas para o Encceja

Rio - A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JuvRio) lançou, nesta quinta-feira (15), no Palácio 450, em Oswaldo Cruz, o "Chegou a Minha Vez", uma parceria com o Descomplica para ajudar 20 mil jovens cariocas a conquistarem o diploma do Ensino Médio. Por meio de uma plataforma online exclusiva e gratuita, os jovens que já se inscreveram irão se preparar para a prova do Encceja, exame de certificação que acontece no dia 27 de agosto. A iniciativa não tem custos para o município.



O programa Chegou a Minha Vez oferece aos alunos uma jornada de desenvolvimento educacional com foco na empregabilidade e na preparação para a prova Encceja 2023. Brenda Barbosa Correia, de 21 anos, comemorou a oportunidade de encerrar um ciclo e já sonha em iniciar outro por meio do Chegou A Minha Vez. A jovem, que estudou até o 1º ano do Ensino Médio, enxerga na aprovação da prova um novo horizonte.



"Uma amiga minha me apresentou o projeto Chegou a Minha vez e foi a luz no fim do túnel para mim. Eu vou fazer a prova, passar e quero fazer faculdade de Psicologia. Não tem outra coisa melhor no mundo do que conquistar a nossa Educação e conhecimento", disse Brenda.



A proposta visa conter um dos motivos para as desigualdades de renda entre jovens e adultos: o abandono dos estudos. O Mapa do Ensino Superior de 2019 apontou que o grau de instrução influencia na renda média salarial. Um jovem com Ensino Médio completo recebe até 13% a mais do que outro que terminou apenas o Fundamental. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostrou também, em 2022, que 77,52% das vagas abertas exigiam que o candidato tivesse concluído o Ensino Básico ou a graduação.



Salvino Oliveira, secretário de Juventude Carioca, celebrou a entrega de mais uma ação que irá proporcionar aos jovens da cidade a chance de alçar voos maiores e conquistar novos horizontes.



"Agora, com essa parceria, a gente consegue dar um passo além. Nós pegamos o jovem que deixou de sonhar e acreditar e damos uma perspectiva de que a vida dele pode ser melhor e que a Educação transforma. A conquista do diploma do Ensino Médio fará a diferença para que eles se insiram no mercado de trabalho pela educação formal", disse.



Mais de 70 milhões sem o Ensino Médio



Os dados da última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) expõem um grande desafio a ser vencido pela Educação: mais de 70 milhões de brasileiros não concluíram o Ensino Médio. O programa Chegou a Minha Vez oferece aos alunos uma jornada de desenvolvimento educacional com foco na empregabilidade e na preparação para a prova Encceja 2023.



"Me deixa muito feliz em saber que a Descomplica está cumprindo a sua missão. A gente repete isso todos os dias: aprender é para todo mundo. Educação não se faz sozinho, se faz junto. Estamos em um ecossistema trabalhando juntos. Queremos chegar a esses 70 milhões de brasileiros que não têm o diploma do Ensino Médio", disse o CEO e fundador da Descomplica, Marco Fisbhen.



Participação no programa



A inscrição ocorreu até o início de junho. Para participar foi preciso cumprir os seguintes requisitos: ter 18 anos, não ter completado o ensino Fundamental ou Médio e saber ler e escrever. O programa tem como foco prioritário jovens com renda mensal inferior a R$1,5 mil; pretos, pardos e em comunidades nativas brasileiras; mulheres que precisaram abandonar os estudos a partir da maternidade; e jovens em vulnerabilidade.



A plataforma



Os alunos contemplados terão acesso à plataforma digital da Descomplica, com aulas ao vivo e gravadas, exercícios e simulados, até duas redações por mês não cumulativas, além de, opcionalmente, poderem participar de uma comunidade de alunos. Serão disponibilizados materiais para todas as disciplinas elencadas no edital da prova do Encceja: Matemática, Ciências da Natureza, Linguagens e Redação e Ciências Humanas. Será possível realizar aulas complementares na modalidade online. Os conteúdos podem ser baixados para assistir offline, posteriormente.