Moradores fazem protesto após a morte de idosa no Morro do Turano

Rio - Moradores do Turano realizam uma manifestação, desde o início da tarde desta quinta-feira (15), nos acessos à comunidade no Rio Comprido, na Zona Norte, após a morte de uma idosa , vítima de bala perdida. O ato bloqueia pelo menos duas vias da região, onde moradores pedem paz na comunidade e Justiça por Severina da Silva Nunes, de 69 anos.

De acordo com relatos nas redes sociais, a idosa foi morta por policiais que teriam entrado na comunidade atirando. A vítima estava sentada em uma calçada da Rua Joaquim Pizarro, como costumava fazer todos os dias, quando foi atingida. Além dela, uma mulher, de 30 anos, grávida de oito meses, também ficou ferida.

Nos atos, populares despejaram entulho e bloquearam o trânsito em diversos pontos da região. A Rua do Bispo foi uma das vias que teve o fluxo de veículos interrompido. O protesto contou com a participação de mototaxistas e moradores que carregavam cartazes pedindo paz na comunidade.

Durante a ação, PMs usaram bombas de gás lacrimogênio para afastar manifestantes. No momento da confusão, um morador caiu no chão e precisou ser socorrido por populares. Por conta do ato, o trânsito de veículos na região foi desviado.

Na esquina com a Rua Barão de Itapagipe duas lixeiras foram incendiadas. Uma pilha de pneus também foi montada por manifestantes no local. O policiamento foi reforçado na região.