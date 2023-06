Prefeitura de Meriti leva serviços do Programa Prefeitura no seu Bairro para Éden

A 4ª edição do Programa Prefeitura no seu Bairro começa nesta sexta-feira (16), na Praça Alba de Albuquerque, em Éden. O evento, que vai durar dois dias, é uma grande ação social da Prefeitura de São João de Meriti, com apoio do Governo do Estado, que leva diversos serviços da Administração Pública aos bairros e às comunidades da cidade.



O evento reunirá ao ar livre, tendas representando as Secretarias Municipais de Ambiente e Sustentabilidade; Assistência Social, Direitos Humanos e Igualdade Racial; Defesa Civil; Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; Educação, Cultura e Turismo; Fazenda e Planejamento; Trabalho, Ciência e Tecnologia; Saúde e também com atendimentos do Poupa Tempo, do Procon e da Procuradoria Geral.



O Governo do Estado trará os serviços do Detran, da Fundação Leão XIII e das Secretarias de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e de Trabalho.



Serão oferecidos: emissão de documentos, regularização e consulta de dados de CPF, vacinação contra gripe e covid, ônibus ginecológico e odontológico, pediatria, vacinação antirrábica para pets e muito mais.



Todos os serviços que serão prestados na 4ª edição do Programa Prefeitura no seu Bairro Divulgação/ PMSJM

A colaboração entre estado e município se deu por meio de pedido e articulação do deputado estadual Valdecy da Saúde, um dos representantes de Meriti na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).



Toda a infraestrutura será montada na Praça de Éden, no bairro de mesmo nome, para atender às demandas dos moradores, na sexta-feira das 10h às 17h e no sábado das 9h às 14h.



Serviço - 4ª edição do Programa Prefeitura no seu Bairro

Dias: 16 e 17 de junho

Horário: sexta-feira das 10h às 17h e sábado das 9h às 14h

Endereço: Avenida Torres Homem esquina com Grinaldina Moreira- Éden

Ponto de referência: Praça Alba de Albuquerque.