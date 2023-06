Mulher grávida ferida por estilhaços tem alta no Rio

Rio - Késsia da Silva, de 30 anos, grávida de oito meses, recebeu alta médica nesta quinta-feira (15), segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A mulher foi atingida por estilhaços e uma idosa, Severina da Silva Nunes, de 69 anos, foi atingida por uma bala perdida, no Morro do Turano, no Rio Comprido, Zona Norte do Rio. A vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. A idosa, Severina da Silva Nunes, foi atendida mas não resistiu aos ferimentos. Elas estavam na Rua Joaquim Pizarro, quando foram atingidas. Segundo relatos de moradores, os disparos teriam partido de policiais militares.Segundo a Polícia Militar, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Turano foram atacadas por criminosos durante policiamento na comunidade. Após confronto, a vítima foi localizada e socorrida. Ainda segundo a PM, foi instaurado um procedimento na Corregedoria Geral da corporação para apurar as circunstâncias da ação.