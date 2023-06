Polícia Militar realiza operação na Cidade de Deus

Rio - A comunidade da Cidade de Deus, na Zona Oeste, é alvo de operação da Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (16). Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) atuam na região desde o início da manhã. Através das redes sociais, moradores relataram tiroteios e a presença de blindados da corporação.

A comunidade tem sido alvo de frequentes confrontos e operações por conta da disputa entre traficantes de facções rivais pelo controle da região. Os criminosos têm disputado também o domínio da Praça Seca, Muzema, Rio das Pedras, Complexo da Covanca, Gardênia Azul, todos na Zona Oeste, além dos Morros do Fubá e Campinho, na Zona Norte, locais que têm sofrido com uma rotina de violência constante.

Ainda na Zona Oeste, agentes do 14º BPM (Bangu) estão nas comunidades Jardim Novo, 77, Light, Minha Deusa, em Bangu.

A Baixada Fluminense também é alvo de ação da PM. Policiais do 24º BPM (Queimados) realizam operação no morro da Torre e no Jardim da Fonte, em Queimados.

Em Resende, no Sul Fluminense, a corporação atua nas comunidades Cidade Alegria, Fazenda da Barra III e Surubi.



Ainda não há informações sobre prisões, apreensões ou feridos.