Tornado no Texas deixa três mortos e mais de 100 feridos

EUA - A passagem de um tornado na quinta-feira (15) pela cidade de Perrynton, no norte do estado do Texas, sul dos Estados Unidos, deixou pelo menos três mortos e mais de 100 feridos, além de um rastro de destruição. A cidade, de oito mil habitantes, fica na divisa com Oklahoma.



Milhões de americanos em estados do sul e centro-oeste estavam sob alerta de clima severo devido ao avanço das tempestades que, alimentadas pelas temperaturas elevadas da região, formaram tornados, tempestades elétricas e granizo do tamanho de bolas de golfe.

Cenário de destruição na principal rua da cidade de Perryton, no norte do Texas, após passagem de tornado.



Os estados do Colorado, Oklahoma, Arkansas e Flórida ativaram alertas para tornados, tempestades elétricas e inundações súbitas. O comandante dos bombeiros de Perryton, Paul Dutcher, declarou ao canal ABC que três mortes foram confirmadas e mais de 100 feridos foram levados para os hospitais.



Um estacionamento de trailers foi um dos pontos diretamente atingidos pelo tornado, disse Dutcher.



O governador do estado, Greg Abbott, afirmou em um comunicado que o "Texas está mobilizando recursos rapidamente para responder à situação de emergência e fornecer o apoio e ajuda necessários para proteger os texanos, além de ajudar os afetados pelos tornados de Perryton".



