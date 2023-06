Vídeo: após fortes chuvas, hospital do RS tem corredores alagados

Um hospital de Capão da Canoa, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, ficou completamente inundado após as fortes chuvas que atingiram a cidade na noite de quinta-feira, 15. A unidade de saúde precisou restringir totalmente os atendimentos depois do alagamento.



Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a água das chuvas saindo pelas portas e janelas, deixando os corredores do Hospital Santa Luzia inundados. Em comunicado, a direção da unidade orientou pacientes a procurarem outros hospitais.

Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa — Mateus Pelisser (@MateusPelisser) June 16, 2023

Um ciclone extratropical que passa pelas regiões Sul e Sudeste gerou fortes chuvas ao estado do Rio Grande do Sul. A região registrou pontos de alagamento e algumas estradas precisaram ser bloqueadas.



Segundo o MetSul, na madrugada desta sexta-feira, 16, choveu de 50 mm a 60 mm em alguns bairros de Porto Alegre e outros pontos da região metropolitana. No Vale dos Sinos, a precipitação foi perto ou acima de 100 mm.

Conforme projeções do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é esperado que chova entre 200 mm e 300 mm no litoral de Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul.