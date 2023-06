Orla de Copacabana e Ipanema terá interdições para corrida

Rio - As orlas das praias de Copacabana e Ipanema, na Zona Sul, terão interdições no trânsito neste domingo (18) para a realização do evento Eco Run, que promete reunir centenas de corredores, com percursos de 5 km e 10 km.



As largadas ocorrerão a partir das 7h na altura da Praça do Lido, em Copacabana, na altura do Posto 2, onde também será a chegada dos participantes. O percurso inclui o início da Rua Francisco Otaviano, interditada parcialmente para passagem dos corredores.



Para viabilizar a montagem das estruturas do evento, será necessária a interdição da Avenida Atlântica, pista junto à orla da praia, inicialmente, a partir das 3h, antecipando o horário da área de lazer. Com objetivo de amenizar impactos no trânsito, a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) elaborou um esquema especial.



O evento tem previsão de terminar ao meio-dia, no entanto, as avenidas Vieira Souto e Atlântica permanecerão interditadas até 18h, quando se encerra o horário de funcionamento das áreas de lazer. A Francisco Otaviano deverá ser liberada na passagem do último corredor.



A CET-Rio orienta que os participantes usem preferencialmente transporte público para deslocamento até o evento. O órgão também alerta sobre a importância do respeito aos locais de proibição de estacionamento.