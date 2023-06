Governo do Rio lança edital para aquisição do sistema de reconhecimento facial em vias públicas

Rio - O Governo do Rio vai publicar, na próxima semana, um edital de licitação para a contratação de novas câmeras equipadas com softwares de reconhecimento facial, leitura de placa de veículos e sensores de alarme. A medida dará início ao processo de implantação do Sistema de Videomonitoramento Urbano nas vias expressas, túneis e na orla, e representa um investimento de mais de R$ 84 milhões.

"Essa nova aquisição será fundamental para ampliarmos a estrutura tecnológica voltada para a segurança pública. O novo sistema de monitoramento dará maior efetividade às ações dos nossos policiais, começando pela capital e, em seguida, avançando para outros municípios da região metropolitana e do interior do estado", disse o governador Cláudio Castro.



Na primeira fase do projeto, as câmeras serão instaladas na capital do estado. Todas as novas câmeras estarão interligadas ao Sistema Security Command, adquirido no final do ano passado e já instalado no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio.



Além de viabilizar o Sistema de Videomonitoramento Urbano, o Security Command foi concebido para estar conectado a diferentes plataformas tecnológicas empregadas na área de segurança. Entre elas, estão o Serviço 190 e câmeras e sensores de instituições públicas e privadas, que serão inseridas no sistema por meio de chamamento público programado para breve.

A nova tecnologia permitirá que as imagens geradas pelas câmeras, com as respectivas informações adicionais programadas pelos softwares, sejam transmitidas em tempo real para uma central de operação no CICC. Caso as câmeras identifiquem, por exemplo, veículos roubados ou pessoas com mandado de prisão em aberto, o setor de despacho de viaturas do Serviço 190 será imediatamente acionado pelo sistema para agilizar a abordagem.

A licitação

De acordo com as especificações previstas na licitação, as câmeras terão duas finalidades específicas. Um lote estará equipado com software de reconhecimento facial para monitorar a orla da capital, começando pelo Leme, na Zona Sul, e se estendendo até a Barra de Guaratiba, na Zona Oeste.

Ja o outro lote de câmeras, com softwares de leitura de placas de veículos, estará distribuído ao longo de duas vias expressas – linhas Amarela e Vermelha – e em quatro túneis – Santa Bárbara, Rebouças, Alaor Praça (Túnel Velho) e Zuzu Angel.



Os dois grupos de câmeras serão equipados com o software de análise comportamental, dispositivo que emite um alarme quando o sistema identifica situações suspeitas, como, por exemplo, uma pessoa escalando uma cerca ou um poste.



"Este é mais um exemplo da importância do emprego de ferramentas tecnológicas na área de segurança pública. Além das aquisições de novos equipamentos, estamos investindo muito na capacitação da nossa tropa, tanto dos operadores lotados no CICC quanto dos policiais que atuam na ponta", pontua o secretário da SEPM, coronel Luiz Henrique Marinho Pires.