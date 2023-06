Menor é apreendido por Guardas municipais após furtar celular na Cidade Nova

Rio - Guardas municipais da 10ª Inspetoria (Centro Administrativo São Sebastião) apreenderam, na tarde de quinta-feira (15), um adolescente de 14 anos por furtar o celular de um motorista na Avenida Presidente Vargas, na Cidade Nova, na Zona Central do Rio.

Durante o patrulhamento na Rua Pinto de Azevedo, que é próxima da região, os agentes escutaram gritos de "pega ladrão" e viram a vítima correndo atrás do suspeito. Os guardas então foram atrás do suspeito e conseguiram apreender o adolescente, que foi reconhecido pelo aposentado como autor do furto.



O menor foi levado para a 19 DP (Tijuca), onde o caso foi registrado. O celular foi recuperado e devolvido para a vítima.