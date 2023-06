Axel Grael assina ordem de início do Sistema de Gestão da Mobilidade

O prefeito de Niterói, Axel Grael, assinou, nesta quinta-feira (15), a ordem de início para a elaboração do Sistema de Gestão da Mobilidade de Niterói (MobNit). O sistema vai reunir uma grande quantidade de dados e informações de diferentes fontes sobre o transporte público e a mobilidade urbana na cidade. O MobNit vai processar e organizar esses dados para que eles se tornem ferramentas gerenciais e para que sirvam de subsídio para a implementação de políticas públicas de curto e longo prazo.





O prefeito Axel Grael destacou que o MobNit é uma iniciativa tecnológica de grande relevância para Niterói.





“O MobNit passa a fazer parte disso que a gente chama de data lake, que é um grande ambiente de dados. Você pode ter uma tonelada de dados, mas se eles não são bons e se não são úteis, isso acaba onerando a operação sem um resultado de qualidade. O MobNit é uma forma de juntar esse grande volume de informações que vão ser produzidas diariamente por cada ônibus e por outros veículos de transporte público. Esses dados serão processados, organizados e, desta forma, serão importantes para planejar a mobilidade da cidade. A ideia é que sejam dados públicos”, explicou Axel Grael.







O secretário municipal de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier, afirmou que, com o MobNit, Niterói começa a estruturar e a colocar em prática um grande sistema de gestão da informação da mobilidade urbana. “Essa plataforma vai aumentar a capacidade de controlar, de fiscalizar, de dar ainda mais transparência, e de fazer a gestão e o planejamento da mobilidade com base em informações e dados produzidos diariamente. Teremos informações em tempo real dos GPSs dos ônibus, das barcas, dos ônibus intermunicipais, dos sistemas de bilhetagem eletrônica e dos sinais inteligentes da cidade. Tudo centralizado nesse sistema. Vamos ter melhores condições de planejar a mobilidade”, afirmou Renato Barandier.







A subsecretária de Avaliação de Políticas Públicas e Gestão da Informação da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Severine Macedo, ressaltou que o MobNit é um marco importante para a administração pública de Niterói, que tem se empenhado em estabelecer uma política de gestão da informação qualificada. “Essas ferramentas têm o potencial de dar mais eficiência, transparência e segurança ao tratamento dos dados. Isso certamente vai ter efeito muito positivo no planejamento, na execução e na avaliação das políticas públicas de Niterói. Nossa maior motivação é transformar um ativo importante, que são os dados sobre a cidade, em qualidade de vida para os niteroienses”, acrescentou Severine Macedo.