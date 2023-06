Circuito para trabalhadores chega ao Porto de Niterói pela 1ª vez

Os trabalhadores portuários que querem ficar em dia com a saúde ganharam uma oportunidade. O Porto de Niterói, sob a administração da PortosRio, vai receber pela primeira vez o Circuito ‘Saúde nos Portos’ entre a terça-feira (20) e quarta-feira (21/6).

"Essa campanha nacional é organizada pelo Serviço Social do Transporte (Sest/Senat), em parceria com a Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA). No Porto de Niterói, conta com o apoio da Autoridade Portuária e das empresas privadas NitShore e NitPort, arrendatárias dos terminais ali existentes", afirmou o Porto no texto.





O objetivo dessa iniciativa é unir esforços para a implementação de ações preventivas e de promoção da saúde voltadas para os trabalhadores portuários e caminhoneiros que atuam nos portos brasileiros. Além de oferecer orientações gerais sobre saúde e qualidade de vida, os profissionais receberão informações sobre os riscos do consumo de álcool e drogas, bem como sobre a exposição a situações de violência e acidentes. O intuito é reduzir os acidentes nas estradas e portos, prevenir doenças e incentivar a adoção de hábitos saudáveis.







Durante o evento, serão disponibilizados diversos serviços gratuitos, incluindo assistência odontológica com atendimento integrado e personalizado para promover a saúde bucal; assistência fisioterápica para orientação sobre prevenção e tratamento de problemas na coluna, além de reabilitação; suporte nutricional para informar sobre alimentação saudável, prevenção da obesidade e controle de pressão arterial, colesterol e diabetes; e assistência psicológica para prevenção e tratamento de depressão.







Aline Moriggi, gerente de Operações do Porto de Niterói, expressou sua satisfação em ver a campanha incluir o porto pela primeira vez nesta edição de 2023: "A preocupação demonstrada com a saúde dos trabalhadores portuários e caminhoneiros, por meio da oferta de cuidados, orientações e medidas preventivas, é uma maneira de valorizar esses profissionais, que desempenham um trabalho tão importante para a cadeia logística e o desenvolvimento econômico", disse Moriggi.







A superintendente substituta de Sustentabilidade do Negócio da PortosRio, Jussara Mendes, destacou que essa parceria da Autoridade Portuária com o Sest/Senat existe há anos e que o circuito já foi realizado em diversas edições nos Portos do Rio de Janeiro, de Itaguaí e de Angra dos Reis: "Esse projeto é de grande importância para a promoção da saúde e segurança no ambiente de trabalho, e a união das instituições envolvidas fortalece ainda mais as ações, buscando atender o maior número possível de trabalhadores por meio dos profissionais de saúde do sistema", concluiu Mendes.

Circuito ‘Saúde nos Portos’ chega ao Porto de Niterói pela 1ª vez

