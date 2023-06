Niterói Lazer e Turismo (Neltur) quer fomentar o Ecoturismo na cidade

Os integrantes do Conselho Municipal de Turismo, ao elogiarem a presença do prefeito de Niterói, Axel Grael, pela primeira vez em seus encontros, ouviram do chefe do Executivo o compromisso de fomentar o Turismo de Niterói. na ocasião, Grael, fez um balanço de ações, que prometem impactar o desenvolvimento do setor no município. Na ocasião, o novo presidente da Niterói Lazer e Turismo (Neltur), André Bento, foi apresentado como um jovem empreendedor que atuava no mercado do Turismo.



A Assembleia Ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Niterói, presidida por Rodrigo Alvitre, aconteceu em um Hotel do Ingá, Na Zona Sul de Niterói, e teve a participação também do novo diretor de Turismo, Carlos Eduardo Gomes, contando ainda com as presenças da secretária de Ciência e Tecnologia, Valéria Braga, Ary Nichols, do presidente da Niterói Convention & Visitors Bureau, professor e coordenador da Faculdade de Turismo e Hotelaria da Universidade Federal Fluminense (UFF), Carlos Alberto Lidizia, da professora também do Curso de Turismo da mesma Universidade, Fábia Trentin, entre outros representantes de entidades.



Segundo as informações, os dois professores fizeram uma apresentação do Plano Estratégico de Turismo para Niterói, que será ainda detalhado, com um prazo de sete meses para ser elaborado e encaminhado ao Poder público municipal.



Para o prefeito de Niterói, Axel Grael, a cidade tem potencial natural para o Ecoturismo e o Cicloturismo. "A Prefeitura investe em novas trilhas, construções de parques como o Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis.“ Temos a dimensão da importância de Niterói como uma cidade que trabalha na ótica de um turismo sustentável”, ressaltou Grael.



O prefeito lembrou de locais que estão passando por intervenções por parte da Prefeitura para dar mais infraestrutura à cidade e criar mais opções. Dentre as realizações estão a revitalização do Centro, São Domingos e da Igreja da Boa Viagem; e a reforma da Concha Acústica, da Casa Norival de Freitas e da Cantareira.

"Há ainda investimentos como a recuperação do Cinema Icaraí, além da ampliação das áreas de proteção ambiental para incentivar o turismo ecológico. Existe o planejamento de uma gestão sustentável para o Parque Natural Municipal Morro do Morcego, localizado na Enseada de Jurujuba, às margens da Baía de Guanabara", disse a Prefeitura em nota.



O presidente da Neltur, André Bento, disse que a cidade é preparada para atrair, fixar o turista não só para olhar a cidade, mas para ficar em Niterói. “Voltaremos a participar este ano do Congresso da Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV) com um estande de Niterói, o que será muito importante”, destacou o presidente.



O presidente do Conselho Municipal de Turismo, Rodrigo Alvite, considerou muito importante ouvir do prefeito que temos tantas ações em andamento em diversas áreas. “São ações que poderão ajudar a incrementar o turismo e fazer com que os envolvidos no setor possam participar”, ressaltou Alvite.