História de cantora é um convite para a MPB e pelas belezas de Niterói

Quem tiver curiosidade de conhecer um pouco sobre a cantora Marlene, uma das maiores rainhas do rádio brasileiro e que faz parte da história de Niterói e do Antigo Cassino Icarahy, em Icaraí, já pode viajar no tempo, através de totens instalados no próprio bairro que ajudou a consagrá-la.

Inspirado no Projeto Elas por Ela - As Rainhas do Rádio, da artista e cantora niteroiense Mona Vilardo e o Fã-Clube da cantora Marlene, a Prefeitura de Niterói, por meio da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), lançou o Circuito Cultural Marlene.





De uma maneira simples e cativante, a diva da era do rádio é retratada através de totens. A novidade é uma homenagem ao centenário da artista, considerada uma das maiores expoentes da música popular brasileira. O Circuito Marlene é composto por três totens instalados nas calçadas do bairro de Icaraí, nos pontos onde a história de uma das Rainhas do Rádio se uniu à história da cidade de Niterói.





Um dos pontos é o início da Rua Belisário Augusto, onde Marlene morou quando chegou à cidade. O segundo fica próximo ao Estádio Caio Martins, entre a Rua Presidente Backer e a Avenida Roberto Silveira; e foi no Estádio Caio Martins que Marlene participou de alguns momentos históricos, estrelando eventos natalinos e noites sertanejas. Nesta época ela recebeu a faixa de “A Querida de Niterói”.

Já o terceiro fica em frente ao Centro de Artes da Universidade Federal Fluminense, no Antigo Cassino Icarahy, onde Marlene começou a cantar quando chegou em Niterói e se tornou a principal cantora do famoso Cassino, agitando o cenário cultural da cidade.







O Circuito deve ser feito com smartphones, apontando a câmera para os QR Codes que estão em cada um dos três totens, os moradores e visitantes da cidade acessarão histórias de Marlene e da cidade de Niterói, narradas pela cantora Mona Vilardo, que também convida a conhecer os atrativos da cidade.