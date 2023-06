CPMI do 8 de janeiro acerta em investigar organização dos ataques, diz Padilha

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta sexta-feira, 16, que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre os ataques às sedes dos Três Poderes em 8 de Janeiro acertou ao começar as apurações em período anterior aos ataques.De acordo com Padilha, no governo de Jair Bolsonaro (PL) existia uma "organização criminosa" preparando "atos terroristas". Os ataques de 8 de Janeiro foram realizados por pessoas descontentes com a vitória eleitoral do hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).Alexandre Padilha negou que haja discussões para a ministra da Saúde, Nísia Trindade, ser trocada por um nome indicado por forças políticas. O ministro confirmou que há conversas com o União Brasil sobre a ocupação de ministérios. Disse que haverá mais negociações com a cúpula do partido. E mencionou o Ministério do Turismo como possível alvo de mudança.A ministra da pasta, Daniela Carneiro, é cotada para perder o cargo há semanas. O nome indicado para substituí-la é o do deputado Celso Sabino (União Brasil-PA).Daniela é mulher de Waguinho, prefeito de Belford Roxo, Rio de Janeiro. Seu grupo político foi um dos principais apoios obtidos pelo presidente Lula no segundo turno da eleição do ano passado. O grupo de Waguinho, porém, está de saída do União Brasil rumo ao Republicanos.