Obras da UPA do Colubandê avançam para outros setores da unidade

Mais uma etapa das obras corretivas e preventivas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Colubandê, em São Gonçalo, está sendo concluída. As melhorias acontecem nos setores de farmácia, medicação e banheiros. Os serviços acontecem sem haver qualquer tipo de paralisação no atendimento aos pacientes.



"As obras de manutenção corretiva e preventiva ocorrem dentro de um cronograma planejado para que a unidade receba melhorias de infraestrutura, sem deixar de priorizar a assistência. Os serviços acontecem sem haver qualquer tipo de paralisação nos atendimentos aos pacientes", garante o diretor do Complexo Hospital Alberto Torres, Raphael Riodades.



Depois de ganhar uma nova enfermaria pediátrica e um consultório de dor torácica, foi a vez das salas amarela e vermelha e dos isolamentos da UPA entrarem em obras. Os setores receberam novo piso, pintura e revisão e manutenção nas redes de energia, água, oxigênio e aparelhos de ar condicionado. As camas hospitalares, motorizadas e que garantem ajuste de altura e grades protetoras laterais, também receberam manutenção e novos colchões.



A UPA atendeu somente nos cinco primeiros semestre deste ano cerca de 60 mil pacientes entre urgência e emergência adultos e pediátricos. Foram mais de 30 mil exames de sangue e quase seis mil procedimentos de imagens, como raio x e eletrocardiograma.



Localizada às margens da RJ-106, próxima ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), que garante suporte nos casos mais graves, a UPA do Colubandê funciona 24 horas por dia, em todos os dias da semana, incluindo feriados e pontos facultativos, possibilitando o primeiro atendimento à estabilização de pacientes acometidos por qualquer tipo de emergência.