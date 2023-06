Artigo: Saúde é prioridade em São Gonçalo

Nossa cidade ganha, neste sábado, uma unidade municipal para exames de alta complexidade e diagnóstico, o Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo – CIESG. Iremos, finalmente, garantir que cada gonçalense tenha acesso a estes serviços sem ter que se deslocar para outras cidades. Aparelhos de ressonância magnética, tomografia, cintilografia, raios-x e mamógrafos estarão à disposição do morador, através da Central de Regulação.



Trata-se de mais um passo importante para a nossa rede municipal de saúde. No final do ano passado, conseguimos abrir o HCCOR – Hospital do Câncer e do Coração, que também vem realizando procedimentos até então não oferecidos gratuitamente na cidade. O HCCOR também acabou com a romaria de pacientes que precisavam de exames de cateterismo, angioplastia e cirurgias para outras cidades, como Vassouras e Itaperuna. Hoje, o HCCOR é considerado referência em exames cardíacos e cirurgias de alta complexidade. Acabaram as viagens intermináveis em busca de socorro e atendimento.



Temos consciência de que muito ainda precisa ser feito. E estamos fazendo. Já entregamos 20 postos de saúde totalmente reformadas, com acessibilidade, novos consultórios, equipamentos e climatização em todas as unidades. Outr0s 15 estão sendo revitalizados. Colubandê, Neves e Boa Vista também estão prestes a ganhar novas clínicas ampliadas e estamos licitando para construir unidades de saúde da família em Vista Alegre, Itaúna, Bandeirantes e Água Mineral.



Sabemos que tudo é fruto de muito trabalho e continuaremos lutando para melhorar a saúde do gonçalense. Digo sempre que preciso do apoio de todos os servidores para fazer com que os projetos saiam do papel e não posso deixar de destacar também o apoio político, com repasses de verbas estaduais e federais, para que nossa cidade continue no rumo do desenvolvimento. São Gonçalo tem uma das piores arrecadações do Estado e luta para conquistar uma fatia maior dos royalties. Mas, mesmo assim, conseguimos muito em pouco mais de dois anos. E seguiremos trabalhando.