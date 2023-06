Padilha afirma que governo criou força-tarefa para destravar indicações políticas

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta sexta-feira, 16, que o governo federal agora tem uma força-tarefa para destravar nomeações políticas. Segundo ele, há 403 indicações pendentes. Padilha afirmou que esse foi um encaminhamento da reunião ministerial de quinta-feira, 15, e que a coordenação desse esforço será de seu ministério.



Padilha e Rui Costa, ministro da Casa Civil, vêm disputando influência sobre as nomeações políticas. No Congresso Nacional, a culpa pela demora nas indicações é atribuída a Costa.



Padilha também disse que todos os ministérios terão de informar semanalmente quais congressistas atenderam. A pasta das Relações Institucionais usará essas informações para dar aos articuladores do governo melhores condições de conversar com os líderes de bancada.



Alexandre Padilha falou a jornalistas no Clube Naval, em Brasília, antes de solenidade em homenagem aos 24 anos do Ministério da Defesa.