'Zelensky é uma vergonha para o povo judeu', afirma Putin

O presidente russo, Vladimir Putin, chamou nesta sexta-feira, 16, o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, de "vergonha" para o povo judeu e voltou a justificar a ofensiva militar na Ucrânia, alegando que a ex-república soviética é governada por "neonazistas".



"Tenho muitos amigos judeus desde minha infância. E eles dizem que Zelensky não é judeu, que ele é uma vergonha para o povo judeu. Não estou brincando", declarou o presidente russo em um fórum econômico em São Petersburgo.

Putin ainda confirmou que a Rússia já começou a transferir armas nucleares para Belarus, como havia anunciado em março.



"As primeiras ogivas nucleares foram transferidas para o território bielorrusso. São apenas as primeiras, mas antes do final do verão concluiremos o processo", disse Putin, que em março havia anunciado o envio de armas nucleares para esse país, aliado da Rússia e que faz fronteira com a Ucrânia.