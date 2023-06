Estudante é preso após filmar alunas em banheiro de faculdade

O estudante Gabriel Valareto Vicente Silva, de 20 anos, foi preso em flagrante após filmar colegas no banheiro da Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo. A prisão foi efetuada por um bombeiro da instituição na noite desta quinta-feira, 15.

Quem fez a denúncia foi uma amiga da vítima que percebeu o momento em que a outra jovem estava sendo filmada. Ao notar a situação, a estudante gritou por ajuda nos corredores. As duas bloquearam a passagem de Valareto para que não saísse do banheiro até que uma autoridade chegasse.



A Polícia Militar (PM) foi acionada e levou o homem e as testemunhas à delegacia. O celular do jovem foi apreendido e ele passará por audiência de custódia nesta sexta-feira, 16. À polícia, ele admitiu que tentou gravar quem estava na cabine, mas disse que não sabia que era uma mulher.



A Universidade Anhembi Morumbi divulgou uma nota de repúdio mostrando apoio à vítima, a quem "tem prestado toda a assistência necessária para que ela possa se restabelecer o mais rápido possível".



"Como instituição de ensino, atuamos na promoção da formação crítica, cidadã e consciente da comunidade acadêmica, formando não apenas profissionais, mas indivíduos em sua integralidade e, por esse motivo, repudiamos toda e qualquer conduta contrária às normas legais e da própria Instituição”, diz a nota.



A instituição também afirmou que está “adotando as providências cabíveis, tanto internamente, quanto junto às autoridades competentes” e que continuará atuando para a solução do caso.