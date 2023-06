Tiroteio deixa um morto e quatro feridos na Zona Oeste

Rio - Um ataque a tiros deixou uma pessoa morta e outros quatro feridos na Estrada da Pré, altura da Rua Inajá, em Senador Vasconcelos, Zona Oeste do Rio, na tarde desta sexta-feira (16). Segundo a CET-Rio, a via precisou ficar temporariamente interditada devido a ocorrência policial.



Segundo a Polícia Militar, agentes do 40º BPM (Campo Grande) foram acionados ao local. De acordo com as primeiras informações, homens armados em um veículo passaram atirando pela região. Imagens mostram ainda um veículo com marcas de sangue abandonado no local do crime. A ocorrência está em andamento.



A Delegacia de Homicídios foi acionada para o local. A Polícia Civil ainda não deu mais detalhes sobre o caso.



Guerra da milícia



O local onde ocorreu o tiroteio fica próximo aos bairros de Campo Grande e Santa Cruz, que têm sofrido com intensa rotina de violência por conta da disputa de território entre criminosos rivais. A localidade atualmente é dominada pela milícia de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho.