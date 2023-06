Após revista mostrar plano de golpe, Lula se reúne com Múcio e Tomas Paiva

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está reunido, nesta sexta-feira, 16, com o ministro da Defesa, José Múcio, e o Comandante do Exército, General Tomás Paiva. O encontro ocorre após a revista Veja ter divulgado mensagens em que um oficial das Forças Armadas pede que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-general Mauro Cid, convença o então presidente da República a ordenar uma intervenção militar, em caso de vitória de Lula nas eleições de 2022.



O encontro acontece no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, onde Lula deve permanecer durante todo o dia.



Às 20 horas, o chefe do Executivo embarca rumo a Belém.



De acordo com a reportagem divulgada pela Veja, o celular de Cid tinha um documento com uma espécie de plano de golpe para reverter a eleição de Lula no ano passado.