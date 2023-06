Lei que prevê assistência médica à mulheres na menopausa é sancionada pela prefeitura do Rio

Rio - O prefeito Eduardo Paes sancionou, nesta quinta-feira (15), a lei que prevê assistência integral à mulheres no período do climatério, transição da fase reprodutiva para a fase de pós menopausa, que é a última menstruação.

De acordo com um dos autores da lei, o vereador Dr. Marcos Paulo (PSOL), a prefeitura poderá ter um olhar atento às mulheres que estão nessa fase. "Essas mulheres vão ter a assistência e o atendimento especializado, que será muito importante para que se mantenham saudáveis e com qualidade de vida", afirma o parlamentar.



Ainda segundo o vereador, durante esse período, as mulheres passam por alterações hormonais que afetam o funcionamento do corpo. "Podem surgir alterações do humor e maior risco de osteoporose, fraturas, infarto agudo do coração e várias outras alterações", explica Marcos Paulo.

Segundo a publicação no Diário Oficial desta sexta-feira (16), com a sanção da lei, poderão ser firmados acordos com a iniciativa privada visando a mobilização e potencialização de recursos humanos e financeiros necessários para assegurar a assistência integral aos direitos das mulheres. "É importante que a prefeitura disponibilize informações a cerca dessas alterações no corpo, além do tratamento, caso necessário, para essas mulheres. O acesso ao ginecologista e exames para constatar a diminuição desses hormônios é extremamente importante. E caso detectada, seja avaliada a necessidade da reposição hormonal", ressalta o vereador e médico.