Mais de 90% das residências urbanas do Rio têm esgoto conectado à rede, diz estudo do IBGE

Rio - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta sexta-feira (16), um estudo onde o Rio aparece entre os estados com maior proporção de domicílios urbanos conectados à rede de esgoto. Feita com dados de 2022, a pesquisa indica que 90,6% das residências fluminenses tem conexão com o sistema de coleta.



A estatística faz parte do módulo Características Gerais dos Domicílios e dos Moradores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), que também coloca a região Sudeste do país como a mais adequada no serviço básico.



Ao todo, 6.565 imóveis foram visitados pelas equipes do IBGE, sendo que desse total 5.352 possuíam rede geral ou rede pluvial. Os 1.213 lares restantes tinham fossas sépticas ligadas à rede ou não ligadas à rede, além de outros tipos de métodos.



De acordo com o estudo, os números do Rio seguem a linha do que é visto em praticamente todo o sudeste, onde 89,1% de todas as moradias estão conectadas. Quando avaliado apenas os imóveis em área urbana, o número sobe para 93,9% das residências urbanas com rede de esgoto.



No geral, o Rio de Janeiro só fica atrás de três estados: São Paulo (96,4%), Distrito Federal (94,1%) e Minas Gerais (92,3%).