Final de semana terá tempo instável e chuvas na cidade

Rio - Com a passagem de uma frente fria o tempo permanecerá instável na cidade nos próximos dias, de acordo com o Alerta Rio. Nesta sexta-feira (16), o céu deve estar parcialmente nublado e, no fim da tarde, a previsão é de chuva fraca a moderada de forma isolada. As temperaturas terão máxima de 29°C e mínima de 19°C . Os ventos estarão fracos a moderados.



Para o fim de semana, o clima no sábado (17) terá a máxima de 24°C e mínima de 17°C, haverá predomínio de céu encoberto e as temperaturas devem cair, devido a atuação da frente fria. É esperado ao longo do dia, uma chuva fraca a moderada podendo passar de 10mm/h em pelo menos um ponto da cidade. Os ventos estarão moderados, podendo ter rajadas fortes.



Já no domingo (18), as temperaturas podem chegar a máxima de 25°C e mínima de 16°C, o céu estará nublado e as chuvas devem continuar fracas e de forma isolada durante a madrugada e manhã, podendo passar 5mm/h em pelo menos um ponto da cidade. Os ventos estarão moderados com ocasionais rajadas fortes.



Entre segunda-feira (19), a condição do tempo esperada é de máxima de 26°C e mínima de 15°Ce na terça-feira (20), máxima de 27°C e mínima de 14°C, haverá redução de nebulosidade e não há previsão de chuva no Rio.

