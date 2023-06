Zelensky descarta negociar com Rússia após encontro com líderes africanos

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, descartou negociações com a Rússia, nesta sexta-feira, 16, em reunião com líderes africanos em missão de paz.



"Disse claramente várias vezes em nossa reunião que permitir qualquer negociação com a Rússia agora que o ocupante está em nossa terra é congelar a guerra, congelar a dor e o sofrimento", declarou Zelensky aos repórteres, após o encontro.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ao lado do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e o presidente de Comores, Azali Assoumani AFP



Estavam presentes vários governantes, incluindo o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e o presidente de Comores, Azali Assoumani. A delegação se reunirá neste sábado, 17, com o presidente russo, Vladimir Putin. Estavam presentes vários governantes, incluindo o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e o presidente de Comores, Azali Assoumani. A delegação se reunirá neste sábado, 17, com o presidente russo, Vladimir Putin.