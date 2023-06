Fecomércio RJ e Disque Denúncia promovem ação contra o mercado ilegal

Rio - A Fecomércio RJ e o Disque Denúncia realizam, a partir desta sexta-feira (16), uma campanha para combater ao mercado ilegal. A ação quer mostrar que a pirataria provoca danos à economia e afeta o dia a dia da sociedade, com impactos indiretos nas empresas.

Dados do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), apontam que o roubo de cargas no estado do Rio, aumentou 13% na comparação entre 2022 e 2023. A campanha, em redes sociais, tem como lema a frase: "A mercadoria que você comprou barato pode ter custado a vida de alguém", que a pirataria provoca danos à economia e afeta o dia a dia da sociedade, com impactos indiretos nas empresas.

O levantamento apresentado no apresentado no seminário Combate ao Brasil Ilegal, da Fecomércio RJ, Firjan e Associação Comercial, em agosto de 2022, mostrou que o mercado ilegal faz um estrago em torno de R$ 336 milhões na economia e que mais de 535 mil empregos deixaram de ser criados em 2021.

O Conselho de Combate ao Mercado Ilegal da Fecomércio RJ se reúne mensalmente para discutir formas de conscientizar os consumidores para o efeito nocivo dos produtos com procedência duvidosa.