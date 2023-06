Após tiroteio com criminosos, policiais recuperam carga e liberam funcionários sequestrados

Rio - Três funcionários de uma empresa de entrega foram sequestrados, na manhã desta sexta-feira (16), na Tijuca, Zona Norte do Rio. Eles estavam carregando uma carga de fios de cobre avaliada em R$ 300 mil quando foram abordados por cinco criminosos armados e levados até Manguinhos. A Polícia Civil foi acionada para a ação e houve tiroteio, mas os bandidos fugiram do local. Não houve feridos e o material foi recuperado pelos agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC).

"Eram cinco criminosos de moto, que encostaram no nosso lado e anunciaram o assalto. Disseram que era para segui-los e nós fizemos o que eles pediram. É uma guerra constante que a gente passa, trabalhando com isso no dia a dia. A gente reza para não acontecer mas, infelizmente, acontece", contou uma das vítimas, que preferiu não ser identificada.

O caminhão possui um sistema de rastreamento que é monitorado pela empresa. Ao indicar que o veículo passou pelo local de entrega, uma sirene é acionada e a central do estabelecimento pode bloquear o sistema do caminhão, fazendo com que ele pare.

Ao perceber esse acionamento, os criminosos entregaram uma mochila às vítimas. Nela, estava um dispositivo conhecido como "chupa-cabra", que impossibilita o bloqueio do veículo.

"Os criminosos pediram para a gente ficar tranquilo, manter a calma porque eles não queriam nada da gente. Levaram nossos celulares e pediram para a gente ficar sentado. Como a gente mora no Rio de Janeiro, só passava pela minha cabeça que eu queria ficar vivo", lamentou a vítima.

"Graças a Deus, chegaram os policiais de 'caveirão'. Quando vi a presença do carro blindado, pedi a Deus que não tivesse tiroteio. Eles posicionaram o carro de maneira estratégica, porque ficamos na linha de tiro. Teve tiroteio, mas ficamos protegidos pela posição do 'caveirão'", relatou.

Após a troca de tiros, os criminosos fugiram do local. A carga foi recuperada e levada à Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), na Cidade de Polícia.

* Reportagem do estagiário Fred Vidal, sob supervisão de Thiago Antunes



* Colaborou Cléber Mendes