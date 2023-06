Resende recebe ação de descarte de eletrônicos no sábado

Neste sábado (17), Resende recebe mais uma edição da campanha de descarte solidário de lixo eletrônico. Os moradores que tiverem objetos a serem descartados devem levá-los no Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco, entre 9h e 15h.



O evento é organizado pelos Rotarys Club de Resende e conta com o apoio Agência do Meio Ambiente de Resende (Amar). Serão recolhidos em sistema drive-thru ventiladores, celulares, aparelhos de TV, computadores, baterias e qualquer tipo de resíduo eletrônico.



Os recursos financeiros obtidos com a venda da doação dos descartes serão entregues ao Asilo Nicolino Gulhot, a Associação Pestalozzi de Resende e a Frente Nacional de Combate ao Câncer (FNCC).