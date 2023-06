Médico é denunciado por violação sexual contra paciente durante consulta no Rio

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial do Centro, denunciou, nesta quinta-feira (15), o neurocirurgião Salim Michel Yazeji, de 72 anos, por violação sexual durante uma consulta em novembro de 2022, na Coordenação de Emergência Regional (CER), na região central do Rio. De acordo com a denúncia, assinada pelo promotor de Justiça Sauvei Lai, o médico tocou indevidamente nas partes íntimas de uma paciente durante um atendimento médico.



Segundo a denúncia, ele abusou da relação de confiança entre médico e paciente, mandando a vítima levantar o vestido para em seguida apalpar seu glúteo e tocar seu ânus. Desconfortável, ela abaixou o vestido e procurou ajuda. Segundo a denúncia, o denunciado ainda importunou a mulher com questionamentos inapropriados e com cunho sexual. Os fatos ocorreram no dia 7 de novembro de 2022.



O MPRJ ainda denuncia que existem outras anotações por crime da mesma natureza e com o mesmo modus operandi contra o médico. Ele inclusive foi preso, mas solto durante a pandemia em razão de sua idade avançada. Tais fatos, segundo a denúncia, indicam uma conduta criminosa habitual e reiterada. Ele responderá pelo crime de violação sexual mediante fraude.



Procurada pelo O DIA, a Secretaria Municipal de Saúde informou que na época o médico teve o contrato rescindido e a direção da unidade contribuiu com as investigações sobre o caso no âmbito policial e no CREMERJ. Desde a rescisão, Salim não tem mais qualquer vínculo com unidades da rede municipal de saúde.



De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), o caso segue em segredo de justiça por se tratar de investigação de crime sexual.