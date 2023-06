Foragido da Justiça é preso após trocar tiros com a Polícia Militar

Um homem, de 26 anos, foragido da Justiça por homicídio e tráfico de drogas, foi preso após trocar tiros com policiais militares em Resende. O caso aconteceu na quinta-feira (15) no bairro Baixada da Olaria.



Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram verificar uma denúncia na localidade quando quatro suspeitos efetuaram disparos contra as viaturas. Houve confronto, mas ninguém ficou ferido.



Após o tiroteio, os policiais conseguiram capturar o homem, que teria se desfeito de um casaco com um carregador de pistola 9mm sem munições. Contra ele havia dois mandados de prisão por homicídio e tráfico.



Ele foi levado para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde foi autuado também por resistência e associação ao tráfico de drogas.