Seap transfere cinco lideranças do tráfico de drogas de Campos para Bangu

Rio - Cinco lideranças do crime organizado foram transferidas, nesta quinta-feira, (15) para o Complexo de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste do Rio. Presos em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, eles são investigados por um possível envolvimento em confrontos armados pela disputa do controle do tráfico de drogas no distrito de Guarus.

Os transferidos são Leonardo Pereira da Costa, o Léo Bala; Luis Carlos da Silva Barcelos, Luizão; Cassiano Soares da Silva Vicente, o Cotó; Luiz Fernando de Brito Viana, o Xuxa, e Maurício Correa da Silva, o Neném.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), a transferência tem a finalidade de distanciar os presos dos suas áreas de influência e dificultar a comunicação deles com o meio externo.

No fim de maio, duas pessoas morreram durante uma ataque a um bar , em Guarus. Câmeras de segurança filmaram o momento em que um carro com cinco criminosos armados se aproxima do estabelecimento e atira diversas vezes na direção das vítimas. Em seguida, eles voltam para dentro do veículo e fogem.

De acordo com a Polícia Civil, antes do ataque, os suspeitos mataram outras duas pessoas nos bairros Parque São Silvestre e Codin, no mesmo distrito. Até o momento, dois suspeitos foram detidos.

Apreensão em presídio

A Seap realizou, na quarta-feira, uma operação no Presídio Carlos Tinoco da Fonseca, em Campos, com o intuito de dar continuidade ao combate do tráfico de drogas na região. Os agentes apreenderam 40 celulares e 28 chips. O material foi encaminhado à 134ª DP (Campos).