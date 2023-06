Acidente deixa três homens feridos na Avenida Brasil

Rio - Três homens ficaram feridos em um acidente de carro, na tarde desta sexta-feira (16), na Avenida Brasil na altura da Penha, sentido Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada às 14h51 e, na colisão, o veículo ficou preso à passarela totalmente destruído.

As vítimas Ronaldo R. Ignazio, 40 anos, Igor B. Santos, 27 anos e Washington M. Ponto Disa, 24 anos, foram socorridas e levadas ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, no mesmo bairro.

Procurada, a unidade de saúde ainda não informou o estado de saúde dos envolvidos no acidente.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), há retenções causadas pelo acidente e que se estendem até a entrada da Ilha do Governador, intensificado devido o horário de alto fluxo de tráfego na via.