Governo do Estado lança Café do Trabalhador em Resende

Nesta segunda-feira (19), o Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Resende, lança o projeto “Café do Trabalhador” na cidade. A cerimônia simbólica será em frente ao Mercado Popular, às 10h, na Praça da Concórdia, no Centro, onde a tenda ficará fixa. O objetivo do programa é fornecer a primeira refeição do dia a R$0,50 para trabalhadores, estudantes e idosos.



O programa funcionará em dias úteis, de segunda a sexta-feira, entre 5h e 9h. O kit é composto por café ou café com leite, pão com manteiga e uma fruta, guardanapos, mexedor descartável, além de sachês de açúcar ou adoçante. Todos os itens ficam dentro de uma bolsinha, que permite o transporte seguro da refeição.