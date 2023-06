Itatiaia recebe mamógrafo móvel na próxima semana

Entre os dias 19 e 24 de junho, a cidade de Itatiaia recebe o Mamógrafo Móvel, unidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES), para exames de mamografia e ultrassonografias da mama e transvaginal nas pacientes do município. A unidade ficará estacionada na Avenida dos Expedicionários, ao lado do Centro de Fisioterapia, das 8h às 17h.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, serão atendidas as pacientes que aguardam atendimento através do Programa da Saúde da Mulher, da Secretaria de Saúde, obedecendo a ordem da fila da regulação. A previsão é que sejam realizados 70 exames de mamografias e 60 de ultrassonografias por dia.



Para realizar a mamografia, a paciente, após ser contatada, deve comparecer à unidade móvel levando documento de identificação (CPF ou RG), comprovante de residência e cartão do SUS e seguir as orientações de preparo repassadas pela Secretaria de Saúde.



Além dos exames, a Secretaria de Saúde também irá oferecer diversos outros serviços através do projeto “Semana da Saúde”. São eles: palestras sobre saúde, aferição de pressão arterial, medição de glicose, vacinação e outros. A ação contará também com a participação da equipe da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres.