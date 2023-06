Cabo da PM morto durante policiamento no Complexo do Alemão é sepultado em Sulacap, Zona Oeste do Rio

Rio - O policial militar Eduardo Resende de Oliveira, de 41 anos, morto após ser baleado por criminosos durante policiamento nas proximidades do Complexo do Alemão , na Zona Norte do Rio, foi sepultado na tarde desta sexta-feira (16), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio.As cerimônias contaram com a presença de familiares e amigos das vítimas. Diversos PMs, que integram a corporação e trabalhavam com o agente, também compareceram nos sepultamentos. Durante o caminho para o sepultamento, os caixão passou por um corredor feito de policiais que deram suas últimas homenagens. Nenhum parente da vítima quis dar entrevista.Eduardo era lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Nova Brasília e realizava um patrulhamento na esquina das avenidas do Itararé com Itaoca, quando bandidos atiraram de dentro de um veículo e fugiram . Ele foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alemão e depois transferido para o Salgado Filho, onde chegou a passar por uma cirurgia.