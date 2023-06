Naves do Conhecimento passam a ter cursos gratuitos da co.liga

Nesta sexta, 16, no Parque Madureira Mestre Monarco, aconteceu o lançamento da escola digital co.liga em seis unidades das Naves do Conhecimento: Madureira, Irajá, Triagem, Santa Cruz, Padre Miguel e Nova Aliança. A co.liga é uma parceria Fundação Roberto Marinho e Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura no Brasil (OEI) e o Projeto Naves do Conhecimento é uma iniciativa da Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT) e cogestão do Instituto Usina Social (IUS) nas seis naves incluídas na parceria.



Com a parceria, os jovens e adultos dessas regiões terão acesso ao conteúdo co.liga — 38 cursos nas categorias de Artes Visuais, Design, Multimídia, Música, Patrimônio Cultural e Temas Transversais que dialogam com outros segmentos da Economia Criativa —, que será agregado ao que as Naves do Conhecimento já oferecem. Sendo um laboratório co.liga, os espaços irão disponibilizar acesso e estrutura para os interessados na escola. Desde novembro de 2021, jovens de todo Brasil contam com a escola virtual de economia criativa com diversos cursos gratuitos online e oportunidades de trabalho.

"Essa parceria é mais uma ação que promovemos de inclusão produtiva para que jovens, assim como adultos, de várias regiões atendidas pelas Naves tenham a oportunidade de adquirir novos conhecimentos e possam atuar no campo da Economia Criativa. Através dessa iniciativa conjunta, novos conteúdos serão agregados ao que as Naves já oferecem gratuitamente para a população", afirmou Tatiana Roque, secretária Municipal de Ciência e Tecnologia.



A co.liga reúne mais de 30 mil alunos matriculados, já tendo emitido mais de 8 mil certificados. Ela está presente em 26 estados, no Distrito Federal e em sete países (Espanha, Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique e EUA). Ela conta ainda com 16 laboratórios distribuídos pelo Brasil, em parceria com organizações locais.