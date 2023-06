Feira Livre do Parque das Águas reúne roda de samba

Neste domingo (18), o projeto ‘Música na feira’ estará em um formato diferente. Ao invés das apresentações no palco, os shows serão no chão da feira livre do Parque das Águas, formando uma grande Roda de Samba.



A apresentação fica por conta do Diogo Senna que traz o projeto Samba da Panela, que chega com diversas músicas do samba raiz para o repertório musical.



A roda de samba também terá a participação de diversos como Claudia Martins, Kadu Silva, PC Alves, Yan Rodrigues e Zaidan.