Cremerj apura morte de mulher durante procedimento estético na Zona Oeste

Rio - O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj) abriu uma sindicância, nesta sexta-feira (16), para apurar a morte de Ingrid Ramos Ferreira, de 41 anos. Na noite de quinta-feira, ela morreu durante um procedimento estético em uma clínica na Avenida Olegário Maciel, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Ingrid passava uma reparação de uma cirurgia de abdominoplastia feita no ano passado, no mesmo local. De acordo com o irmão da vítima, Ícaro Ramos Ferreira, de 33 anos, o local era inadequado para realização do procedimento. Na manhã desta sexta-feira, a sala comercial foi interditada após uma perícia da Polícia Civil. O caso está sendo investigado pela 16ª DP (Barra da Tijuca).

"Para mim, aquilo era um açougue, não era uma clínica. Só Deus sabe a dor que eu estou sentindo. Nós ficamos sabendo porque o filho dela ligou para minha outra irmã, eu estava no trabalho e fiquei desesperado. Essa clínica é um 'hotelzinho', parecendo uma quitinete, é uma sala pequena. Quando chegamos, estava só a médica, o marido e um policial lá dentro", afirmou.

Em um vídeo gravado por Ícaro, a médica Eliana Jiménez, que seria a responsável pela cirurgia, e seu marido, afirmam que a vítima sofreu uma reação alérgica à anestesia. "Lá, tinha remédio fora da validade, o que poderia ter causado isso. Assim que chegamos, percebemos que era um lugar inadequado", denunciou o irmão da vítima.

Procurada, Eliana ainda não se manifestou sobre o caso.

Ingrid deixa uma filha de 22 anos e um filho de 14. O corpo de Ingrid será sepultado no início da tarde deste sábado, no Cemitério de Mesquita, na Baixada Fluminense.