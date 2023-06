Presidente dos Estados Unidos fala em vencer a indústria e o lobby das armas nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, discursou nesta sexta-feira, 16, na cúpula do aniversário de um ano da Lei Bipartidária de Comunidades Mais Seguras e afirmou que os democratas ainda estão dispostos a fazer muito mais para combater a indústria de armas nos EUA. O evento aconteceu em West Hatford, Connecticut.



"A indústria precisa ser responsabilizada da mesma forma que a indústria do tabaco. Nós vamos vencer a indústria e o lobby das armas no congresso", afirmou o presidente dos EUA.



Ele defende que as armas de assalto, como semiautomáticas, devem ser impedidas de ser fabricadas e vendidas em todo o território nacional, e não só em alguns estados, e este deve ser o próximo passo do debate na política anti-armas.



As semiautomáticas têm se tornado símbolo de armas utilizadas em massacres em escolas, disse o presidente.



"Ainda há muito a ser feito. Se o Congresso não agir para banir, então vamos precisar de um novo congresso", disse ele.