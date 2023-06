Defesa Civil promove palestra sobre Combate a Princípio de Incêndio em Mesquita

Uma palestra sobre Combate a Princípio de Incêndio, oferecida pela equipe técnica da Defesa Civil de Mesquita, reuniu cerca de 30 funcionários da Clínica da Família França Leite, na Chatuba. Na programação, houve até uma demonstração prática de como utilizar os extintores.



A ação tem como objetivo orientar e capacitar os funcionários para que, em uma eventual situação de emergência com um princípio de incêndio, eles saibam agir de maneira correta e mais segura até a chegada de socorro especializado, como o Corpo de Bombeiros.



“É um aprendizado muito importante. Todos nós temos de ter um pouco de noção em relação ao combate de incêndio. Agradecemos muito a equipe da Defesa Civil por vir passar esse conhecimento” declara a gestora da unidade, Adriana Duarte.



Para o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Mesquita, Rholmer Louzada, esses conhecimentos devem ser passados a todos. “Assim, diante de uma situação de emergência, as pessoas podem agir, tendo tempo hábil para dar o máximo de segurança possível a quem estiver ali”, afirma.



Além desses, outros equipamentos do município também vão receber, durante o mês de junho, palestras e treinamentos sobre o assunto.