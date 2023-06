Formandos do Núcleo de Atendimento de Medidas de Mesquita recebem diplomas e presentes

O Núcleo de Atendimento de Medidas de Mesquita promoveu uma cerimônia de formatura para 52 alunos dos cursos oferecidos no espaço. Com a presença de familiares, amigos e equipes da rede socioassistencial do programa, todos os formandos receberam certificação.



O projeto, que é destinado a pessoas em situação de liberdade provisória, é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Mesquita e a 7ª Vara Criminal de Mesquita, mas também possui cursos e oficinas abertas à população civil.



“Em lugar nenhum a gente vê um projeto como esse, que transforma tanto as vidas. O NAM me ajudou a me reinventar, a ter uma nova perspectiva de vida. Hoje, me sinto lisonjeado em ter essa parceria com o projeto, porque já estive nessa situação. Mas, agora, posso ajudar outras pessoas”, declara Gilsinho da Maia, diretor-presidente do Instituto Cultural Pena Máxima.



A formatura foi realizada de forma coletiva, contendo a presença dos usuários do projeto Circuito e os alunos das oito oficinas oferecidas no núcleo, sendo elas: GNV; Lancheiro; Barbearia; Trancista; Design de Sobrancelhas; Chocolate, Marketing e LIBRAS.



Para demonstrar os conhecimentos adquiridos ao longo dos três meses de duração do curso, as alunas da oficina de LIBRAS presentearam o público com uma performance cantada em língua brasileira de sinais.



“Esse programa visa não só a reintegração desses indivíduos na sociedade, mas a preparação deles para enfrentarem as dificuldades do mercado de trabalho. Aqui, proporcionamos a oportunidade de ressignificação”, explica a assistente social e coordenadora do Núcleo de Atendimento de Medidas, Rosana Santiago.



O NAM



O Núcleo de Atendimento de Medidas foi criado em 2016 e atende jovens que estão em situação de liberdade provisória ou cumprindo medidas cautelares. A ideia é promover a reintegração social deles, um serviço que não se resume ao atendimento a esses jovens, mas que se estende também aos familiares deles. A dinâmica de funcionamento envolve o Fórum, que cede o espaço, e a Prefeitura de Mesquita, que oferece a equipe profissional. A eles, juntam-se profissionais voluntários que ministram as oficinas.