Primeiro dia da 4ª edição do Prefeitura no seu Bairro realiza mais de 10 mil atendimentos

A Prefeitura de São João de Meriti, em parceria com o Governo do Estado, deu início à quarta edição do programa Prefeitura no seu Bairro, na Praça Alba de Albuquerque, em Éden. O evento, que vai durar dois dias, é uma grande ação social que leva diversos serviços da Administração Pública às comunidades do município.



Somente neste primeiro dia de evento, mais de 10 mil pessoas foram atendidas pelas Secretarias Municipais de Ambiente e Sustentabilidade; Assistência Social, Direitos Humanos e Igualdade Racial; Defesa Civil; Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; Educação, Cultura e Turismo; Fazenda e Planejamento; Trabalho, Ciência e Tecnologia; Saúde e Governo e Coordenação Geral.



Além destes, o Governo do Estado trouxe os serviços do Detran, da Fundação Leão XIII e das Secretarias de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e de Trabalho.



A colaboração entre estado e município se deu por meio de pedido e articulação do deputado estadual Valdecy da Saúde.



“É motivo de muito orgulho nosso evento. É o resultado da união de forças entre os poderes. É uma demanda reprimida que há décadas estávamos analisando, e agora estamos trazendo todos esses serviços pra região”, falou Valdecy.

Prefeitura de São João de Meriti deu início a mais uma edição do Programa Prefeitura no seu Bairro Divulgação/ PMSJM



Durante o evento, os representantes anunciaram a construção da subprefeitura municipal que será instala nas proximidades da Praça Alba de Albuquerque, em Éden.



"Esta é apenas mais uma ação de relevância em nossa cidade. Isso só mostra o avanço que estamos presenciando. Várias obras serão inauguradas ainda neste ano, tudo isso em prol de uma melhor qualidade de vida e para benefício do cidadão meritiense", disse o prefeito Dr. João. Durante o evento, os representantes anunciaram a construção da subprefeitura municipal que será instala nas proximidades da Praça Alba de Albuquerque, em Éden.

O chefe do executivo destacou também os principais avanços da cidade, como: a transformação do antigo PAM em Hospital Municipal com os serviços de oncologia e hemodinâmica, a conclusão das obras da Maternidade Municipal, a municipalização de grandes escolas e inauguração de creches, a ampliação do número de vagas na rede municipal e a construção do mais completo e moderno centro de reabilitação da Baixada Fluminense.



Para quem se interessar, neste sábado (17), das 9h às 14h, serão oferecidos: emissão de documentos, regularização e consulta de dados de CPF, vacinação contra gripe e covid, ônibus ginecológico e odontológico, pediatria, vacinação antirrábica para pets e muito mais.



Serviço - 4ª edição do Programa Prefeitura no seu Bairro

Dias: 16 e 17 de junho

Horário: sexta-feira das 10h às 17h e sábado das 9h às 14h

Endereço: Avenida Torres Homem esquina com Grinaldina Moreira- Éden

Ponto de referência: Praça Alba de Albuquerque.